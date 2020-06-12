В Ростовской области подняли флаг России

Сегодня, 12 июня, страна отмечает День России. В Ростовской области прошло торжественное поднятие флага России на самом высоком в регионе, 40-метровом флагштоке. Российский триколор теперь гордо развевается на въезде в Аксай (с южной стороны).

Праздничное настроение добавляют и волонтеры, которые раздают гуляющим в этот солнечный день дончанам триколор-ленточки, пожилым людям, которые не выходят из дома из-за режима самоизоляции, доставляли ленточки на дом.

Тема триколора стала популярной у жителей Ростовской области, они поддержали Всероссийскую акцию "Флаги России. 12 июня", разместив флажки на балконах и в окнах, витринах магазинов, как дополнение к официальным знаменам на административных зданиях.

В школе-интернате № 28 воспитанники нарисовали флаги на стеклах. А в Аксайском военно-историческом музее организовали дымовую завесу в цветах российского флага.

"Российский триколор — один из важнейших национальных символов", — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, отметив, что были приложены все силы, чтобы создать атмосферу праздника.

Также в честь праздника прошел мини-концерт патриотической песни, который можно было посмотреть в прямом эфире в Instagram, Концерт смотрели более 400 человек.

В День России в каждом городе нашей необъятной родины проходят тематические мероприятия, цель которых поддержать патриотический дух россиян. На Дону местные горожане принимают активное участие в подобных мероприятиях, несмотря на то, что в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, многие акции проходят в онлайн-режиме, однако творческий порыв россиян ограничить невозможно — в соцсетях они читают стихи о родине, поют народные песни, танцуют. Даже иностранцы участвуют в онлайн-акциях, таких как #Russia1Love, Russian dance. Любовь великой стране сегодня демонстрируют все кто как может.