В Москве растет число заболевших коронавирусом

Число новых инфицированных в Москве составляет 1714 человек. Такие данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Стоит отметить, что суточный прирост в столице растет с каждым днем. Так, накануне сообщалось о 1436 новых случаях, днем ранее их было 1195 человек.

Более 45% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 45 лет

🔹40,7% — от 18 до 45 лет

🔹36,3% — от 46 до 65 лет

🔹11,0% — от 66 до 79 лет

🔹6,8% — старше 80 лет

🔹5,2% — дети

За последние сутки от коронавируса в Москве скончались 49 человек. Выздороветь смогли 2255 москвичей. Всего в столице уже вылечились 118 024 пациента. С начала эпидемии в городе зарегистрировано 202 953 случая коронавируса.

В России за сутки прирост новых инфицированных составил 8987 человек. Увеличение числа заболевших отмечается уже третий день подряд. За сутки от COVID-19 скончались 183 пациента. Всего в стране уже 6 715 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что столичные организации могут бесплатно протестировать своих сотрудников на COVID-19. Выбрать можно одну из 30 московских клиник, за процедуру заплатит бюджет Москвы.