Коронавирус вновь охватил все регионы

Меньше 20% новых инфицированных России приходится на Москву. Основной прирост коронавирусных больных дают регионы.

Так, в столице за сутки COVID-19 подхватили 1714 человек. В Московской области их 730, в Свердловской — 320. Санкт-Петербург второй день находится за пределами тройки антилидеров. За последние 24 часа в городе на Неве выявлено 274 коронавирусных больных. В Воронежской области их 227, в Нижегородской области — 221.

Новые инфицированные зарегистрированы в 85 регионах страны, хотя несколько предыдущих дней были регионы, в которых вообще не регистрировались новые случаи. За сутки в России заболели еще 8987 человек.

Лишь в пяти регионах страны прирост зараженных составил меньше десятка. Так, в Севастополе и Ненецком автономном округе положительные тесты на коронавирус получили по одному человеку. В Еврейской АО их четверо, в Чукотском автономном округе — шестеро, в Республике Алтай — восемь новых больных.

С начала эпидемии в России зафиксировано 511 423 случая заражения. 6715 человек скончались, 269 370 россиян выздоровели.