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Почти 9000 новых случаев коронавируса в России за сутки

Россия

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России вновь увеличивается. За минувшие сутки в стране выявлено 8 987 новых случаев.

Накануне их было 8779, а днем ранее — 8 404. Данные приводит оперативный штаб.

За последние 24 часа вирус унес жизни 183 человек. Накануне их число составляло 174, в среду — 216 человек. Всего за время эпидемии жертвами коронавируса в России стали 6 715 пациентов.

Новые случаи выявлены во всех регионах страны. В 35,8% из них у пациентов не было внешних проявлений заболевания.

Выздороветь смогли уже 269 370 россиян. Из них за минувшие сутки — 8 220 человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 511 423 случая заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 14,2 миллиона тестов на COVID-19. Из них за последние сутки — 343 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 322 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что московским организациям оплатят тестирование на коронавирус. Для этого можно выбрать любую клинику Москвы. Проведение процедуры оплатит столичный бюджет.

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