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Меньше полусотни москвичей скончались от коронавируса

Россия » Центр » Москва

Жизни еще 49 человек унес коронавирус. Речь идет о жителях Москвы.

Как сообщает оперативный штаб, во всех случаях летального исхода пациенты болели также пневмонией, у некоторых были хронические заболевания, ход которых обострил COVID-19.

Медики советуют в случае любых проявлений ОРВИ немедленно вызвать врача и прекратить все контакты. Также можно сдать тесты на коронавирус, который делают в 30 клиниках Москвы.

За сутки в столице выздоровели 2255 коронавирусных больных.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи, которые смогли победить опасный вирус, могут помочь в этом тем, кто еще болен. Для этого нужно сдать плазму крови.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Санкт-Петербурга намерены бесплатно раздать лекарства от COVID-19 местным жителям. Препараты, рекомендованные Минздравом, получат амбулаторные пациенты.

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