Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о том, что коронавирусная инфекция еще способна довести вред гражданам страны.

"Еще раз хочу обратить внимание всех москвичей на то, что вирус еще не побежден и риски заболеваемости остаются высокими. Нужно беречь себя и родных, не провоцировать ситуацию, которая бы подвергала опасности: не ходить в те места, где явные скопления людей, обязательно носить маску, заходя в транспорт или магазин, надевать и маску, и перчатки", — сказал Собянин.