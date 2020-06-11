Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом
В России изменятся условия образовательных кредитов
Московский мэр посоветовал не выходить из режима удаленной работы
Онколог назвал эффективные способы профилактики колоректального рака
Россиянам продолжат платить за проблемы с поиском работы
Государственный музей "Эрмитаж" готовится к открытию
Археологи обнаружили в Китае статуэтку птицы возрастом 13 тыс. лет
"Ливерпуль" в первом матче после пандемии одержал разгромную победу
Дочь Ефремова отреагировала на его регистрацию в Telegram

Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что массовые мероприятия до сих пор запрещены, поэтому в День России и на парад Победы лучше остаться дома.

"Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть", — заявил Собянин.

Последние материалы
Собянин предупредил жителей столицы об опасности COVID-19
В Подмосковье установят камеры наблюдения для борьбы с вандализмом
Врач-гериатр рассказал, что объединяет В.И. Ленина и Ивана Грозного
В России изменятся условия образовательных кредитов
Московский мэр посоветовал не выходить из режима удаленной работы
Онколог назвал эффективные способы профилактики колоректального рака
"Лига защитников пациентов" о самоизоляции: надо менять ситуацию
Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия
Россиянам продолжат платить за проблемы с поиском работы
Государственный музей "Эрмитаж" готовится к открытию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия
Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
В Краснодарском крае заявили о невозможности разрешения богослужений
Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремов пытался покончить с собой
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сбербанк купит себе карманную карту
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ