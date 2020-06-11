Столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что массовые мероприятия до сих пор запрещены, поэтому в День России и на парад Победы лучше остаться дома.
"Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть", — заявил Собянин.
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