Накануне праздников Собянин напомнил о запретах на массовые мероприятия

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что массовые мероприятия до сих пор запрещены, поэтому в День России и на парад Победы лучше остаться дома.