Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о возможном открытии музея в середине июля.
"Так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем… это должно быть постепенно. Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться", — сказал Пиотровский в эфире радио "Рекорд" в четверг.
По его словам, для посещения Эрмитажа потребуются медицинские маски и перчатки.
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