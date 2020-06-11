Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил о возможном открытии музея в середине июля.

"Так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем… это должно быть постепенно. Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться", — сказал Пиотровский в эфире радио "Рекорд" в четверг.