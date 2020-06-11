ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о розыске мужчины, который угрожая неизвестным предметом, похожим на пистолет, напал на финансовое учреждение в поселке Сукко под Анапой.

"Отделом ОМВД России по городу Анапе разыскивается неустановленное лицо, которое 11 июня 2020 года около 09.40, находясь по адресу поселок Сукко, улица Советская, совершило нападение на одно из финансовых учреждений с предметом, похожим на пистолет, после чего скрылся в сторону базы отдыха, расположенной возле лесного массива. В настоящее время весь личный состав ОМВД России по городу Анапе направлен на поимку злоумышленника", — говорится в сообщении.