Жителей Омской области предупредили об отмене режима самоизоляции

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил об отмене режима самоизоляции с 15 июня.

"На штабе было принято (решение) снять режим самоизоляции для жителей Омской области с 15 июня. Но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора", — сообщил Бурков в эфире местного 12 канала.

По данным оперштаба на 11 июня, за все время пандемии в регионе было выявлено 1977 случаев заражения коронавирусом.