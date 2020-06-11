Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил об отмене режима самоизоляции с 15 июня.
"На штабе было принято (решение) снять режим самоизоляции для жителей Омской области с 15 июня. Но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора", — сообщил Бурков в эфире местного 12 канала.
По данным оперштаба на 11 июня, за все время пандемии в регионе было выявлено 1977 случаев заражения коронавирусом.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.