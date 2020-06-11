Пресс-служба правительства Петербурга сообщила о бесплатной выдаче препаратов для лечения зараженных коронавирусом. Такое решение принял мэр города Александр Дрозденко.

"Речь идет не о тяжелых случаях течения заболевания, когда пациенты получают лекарственную терапию в специализированных стационарах (их лечение проводится бесплатно за счет фонда ОМС). Бесплатные лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, будут получать амбулаторные пациенты", — сказано в сообщении.