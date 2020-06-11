Пресс-служба администрации Петербурга сообщила о запланированном награждении более сотни врачей, которые работали с зараженными коронавирусом.
"Награды вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Медицинских работников, погибших во время исполнения служебного долга, наградят посмертно. В первый список награждаемых вошли более 100 работников медицинских организаций города", — говорится в сообщении.
Церемония награждения назначена на День медицинского работника — 21 июня.
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