Пресс-служба администрации Петербурга сообщила о запланированном награждении более сотни врачей, которые работали с зараженными коронавирусом.

"Награды вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Медицинских работников, погибших во время исполнения служебного долга, наградят посмертно. В первый список награждаемых вошли более 100 работников медицинских организаций города", — говорится в сообщении.