Роспотребнадзор рассматривает жалобу на танцы в Петербурге

Источник в Роспотребнадзоре сообщил агентству РИА "Новости" о жалобе жителя Петербурга на вечеринки, которые устраивают в арендованном зале на улице Рубинштейна.

"Первого июня было получено заявление от местного жителя о массовых танцевальных мероприятиях в нарушение закона в арендованном зале здания на улице Рубинштейна. По заявлению проводится работа", — сказал собеседник агентства.

По словам петербуржца, занятия танцами проходят без соблюдения социальной дистанции и ношения масок.