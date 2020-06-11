Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам о том, что столичные организации должны выбрать любую клинику для тестирования своих сотрудников на коронавирус. Все затраты будет оплачены из городского бюджета.
"С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется за счет средств города", — рассказала Ракова.
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