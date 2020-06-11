Московским организациям оплатят тестирование на COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам о том, что столичные организации должны выбрать любую клинику для тестирования своих сотрудников на коронавирус. Все затраты будет оплачены из городского бюджета.