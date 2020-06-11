Руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина сообщила о невозможности отмены запрета на проведение богослужений внутри церквей и храмов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"На сегодняшний день складывающаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет нам открыть церковь, чтобы граждане заходили внутрь. Ко мне и Исидор (кубанский митрополит — Прим. ред.) обращался. Я ему написала ответ: пожалуйста, обеспечьте дистанцирование на улице и масочный режим, поэтому я пока в настоящий момент не буду отменять своё постановление", — заявила Потемкина в ходе заседания регионального оперштаба.