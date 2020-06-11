Маленький мальчик выжил при попытке выйти из квартиры через окно

Прокуратура Калужской области сообщила о восьмилетнем мальчике, который выжил после падения из окна квартиры на пятом этаже.

Известно, что папа мальчика оставил его одного и уехал на заработки в Москву.