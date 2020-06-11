Прокуратура Калужской области сообщила о восьмилетнем мальчике, который выжил после падения из окна квартиры на пятом этаже.
Известно, что папа мальчика оставил его одного и уехал на заработки в Москву.
"Воспитывающий ребенка отец в целях заработка на несколько дней убыл в Москву и закрыл дверь, оставив малолетнего сына одного в квартире. Ребенок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него", — говорится в сообщении.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.