В конце июня все «Сапсаны» вернутся в строй

Привычный график работы "Сапсанов" готовится восстановить РЖД. Все поезда вернутся на рейсы с 24 июня.

Ранее их отменили из-за снижения пассажиропотока на фоне эпидемии коронавируса. Скоростные поезда соединяют Москву и Санкт-Петербург, а также Санкт-Петербург с Нижним Новгородом.

Традиционно в день на рейс выходили по 13 пар поездов. В период ограничений их число сократили до четырех, а маршрут до Нижнего Новгорода временно отменили. С конца мая число маршрутов начали постепенно увеличивать.

Полностью восстановить объем поездов РЖД планирует с 24 июня. В расписании уже указаны по 13 пар поездов в будни и по 15 — в выходные.

Ранее "Правда.Ру" писала, что РЖД намерены ввести акции и скидки при продаже билетов. В компании готовятся к росту спроса на железнодорожные поездки. Уже сейчас поток пассажиров увеличивается, хотя еще не все регионы России сняли ограничения.