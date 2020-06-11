Убийцей 12-летней девочки мог стать подросток из Красноярского края

На сайте СК РФ сообщается о жителе Красноярского края, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки.

"В ходе допросов один из соучастников дал показания о причастности к преступлению 14-летнего подростка, ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов и отрицательно характеризующегося по месту жительства. В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан, в суд в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в деревне Нижней Кое 12-летняя девочка со своей младшей сестрой пошли пасти коров. 10-летняя девочка вернулась домой, а труп старшей нашли в колодце на юге Красноярского края.