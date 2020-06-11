Официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова сообщила об аресте директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова до 31-го июля.
"Норильский городской суд арестовал Смирнова на 1 месяц 21 день — до 31 июля включительно. По статье 246 УК РФ", — сказала Веселова.
По данным СК РФ, чиновник не предпринял должных мер в ситуации с разливом дизельного топлива в Норильске.
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