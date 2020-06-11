Красноярский краевой суд принял решение об аресте директора ТЭЦ-3

Официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова сообщила об аресте директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова до 31-го июля.

"Норильский городской суд арестовал Смирнова на 1 месяц 21 день — до 31 июля включительно. По статье 246 УК РФ", — сказала Веселова.

По данным СК РФ, чиновник не предпринял должных мер в ситуации с разливом дизельного топлива в Норильске.