Больше 200 тысяч москвичей заболели коронавирусом

Еще 1436 человек в Москве получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Большинство инфицированных – младше 65 лет:

🔹 41,0% — от 18 до 45 лет.

🔹 31,7% — от 46 до 65 лет.

🔹 11,9% — от 66 до 79 лет.

🔹 4,9% — старше 80 лет.

🔹 10,5% — дети.

За последние сутки в Москве скончались 53 коронавирусных больных. Излечиться смогли 2236 пациентов. Общее число тех, кто победил болезнь, в столице уже достигло 115 769 человек.

С начала эпидемии в Москве зарегистрирован 201 221 случай заражения COVID-19.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что опубликованы данные по смертности в столице России за май. Скончалось 15 713 человек. По данным столичного Департамента здравоохранения, по сравнению со среднегодовым значением за май, в 2020 году смертность выросла на 5799 случаев. В 92% из них виной стал коронавирус. В общей статистике COVID-19 стал основной или косвенной причиной смерти в 3,8% случаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал местных жителей соблюдать карантинные рекомендации. Это важно, чтобы не вызвать новую волну коронавируса.