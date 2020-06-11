Сервис бронирования билетов туту. ру сообщил агентству РИА "Новости" о том, что после отмены режима самоизоляции в Москве специалисты заметили большой ажиотаж на внутрироссийские авиаперелеты.

"Мы посмотрели динамику по бронированиям авиабилетов и заметили активность жителей столицы, начиная с 8 июня. Если сравнить два вторника — 2 июня и 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция отменяется, то динамика бронирований выросла на 64 процента", — отметили представители сервиса.