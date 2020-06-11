Свердловская область вошла в тройку антилидеров по числу новых больных

В Свердловской области за сутки выявлено больше новых коронавирусных больных, чем в Санкт-Петербурге. Город на Неве вылетел из тройки антилидеров.

Его по-прежнему возглавляет Москва. В столице за сутки прибавилось 1436 инфицированных. В Московской области выявлено 724 новых случая. В Свердловской области их 312, а в Санкт-Петербурге — 303. В Нижегородской области тоже 303 местных жителя получили положительные тесты на COVID-19. В Иркутской области 240 новых случаев заражения.

В шести российских регионах за сутки прибавилось меньше десятка больных. Так, в Севастополе и Крыму по одному новому случаю, в Чукотском автономном округе их два, в Еврейской АО — семь, в Республике Алтай — 8, в Карелии — 9.

Всего в России за сутки зарегистрировано 8779 новых инфицированных. 174 человек стали жертвами инфекции, 8367 человек смогли вылечиться. Среди новых зараженных у 36,8% не было внешних проявлений болезни. С начала эпидемии выявлено 502 436 случаев заболевания коронавирусом. Вирус унес жизни 6532 пациентов. Победить его смогли 261 150 россиян.