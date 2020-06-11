Число случаев коронавируса в России превысило молмиллиона

Еще 8779 случаев коронавируса выявлено в России. Такова статистика по стране за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, накануне сообщалось о 8404 новых инфицированных. Их общее число с начала эпидемии превысило полмиллиона и достигло 502 436 случаев.

Среди новых коронавирусных больных, которые выявлены в 84 регионах страны, 36,8% не имели внешних проявлений болезни. Вирус унес жизни 174 пациентов. Накануне сообщалось о 216 летальных случаях. Всего жертв COVID-19 в России уже 6 532 человека.

Победить болезнь смогли 261 150 человек. Из них за последние сутки — 8 367 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 13,8 миллиона тестов на коронавирус. За последние 24 часа медики сделали 329 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 321 тысяча россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во Всемирной организации здравоохранения удивились низкой смертности от коронавируса в России. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, "необычно, что количество смертей в отношении к подтвержденным больным столь низкое". Он отметил, что это стало возможным, так как в России проводится очень много тестов.