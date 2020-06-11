Губернатор Ростовской области Василий Голубев подвел итоги 2019 года

10 июня состоялся традиционный отчет губернатора Донского края Василия Голубева перед депутатами Законодательного собрания Ростовской области. Мероприятие было проведено в формате видео-конференц-связи. Доклад о работе областного правительства за прошлый год стал девятым за время работы Голубева в должности главы региона.

В первую очередь Голубев отметил, что в 2019 году впервые стали реализовываться нацпроекты по обеспечению качества жизни россиян. В рамках 12 нацпроектов стартовали 49 региональных проектов. На реализацию госпрограмм было выделено 94% областного бюджета, это порядка 175 млрд рублей, и 24 млрд предусмотрено в рамках нацпроектов. В отчете также указывается, что общий объем финансирования нацпроектов составил порядка 31 млрд рублей.

Стоит отметить, что нацпроекты для Ростовской области в приоритете. Например:

На переоснащение областного кардиоцентра в течение ближайших лет направят около 500 млн рублей, 336 млн рублей уйдет на покупку модульных зданий медучреждений, на капремонт медицинских заведений выделено 300 млн.

В отчете губернатора было уделено внимание работам по улучшению жилищных условий горожан в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

За прошлый год в области получилось ввести 2,569 млн квадратных метров жилья, что на 10% выше предыдущих показателей.

"Сегодня нам нужно дополнительно ускоряться, потому что к 2024 году мы должны выйти на ежегодный уровень в 3,7 миллиона квадратных метров жилья — это очень и очень амбициозная задача", — заявил глава региона, подчеркнув, что по объемам строительства жилья область занимает шестое место в стране.

Отдельно в отчете была затронута тема доступности жилья.

Так, в 2019 году цены на первичном рынке поднялись всего на 1,8%, что существенно ниже, чем в целом по стране. Но даже при такой стабильной ценовой политике немногие семьи в Донском крае могут себе позволить купить квартиру в ипотеку, посетовал Василий Голубев. Для улучшения ситуации в 2019 году была запущена программа льготного ипотечного кредитования "Дисконт". Также существенным подспорьем стала ипотечная программа, инициированная президентом. Ипотеку под 6,5% годовых уже получили более тысячи семей на Дону.

Также в отчете губернатора был сделан отдельный акцент на поддержку развития малого и среднего бизнеса.

В регионе сейчас — более 175 тысяч компаний, представляющих этот сегмент рынка. В них трудятся более 532 тысяч человек. Губернатор отметил, что общий оборот предприятий малого бизнеса за прошлый год вырос на 5%, что в существенной мере связано с реализацией мер государственной поддержки предпринимательства. Для развития бизнеса в прошлом году было открыто пять центров "Мой бизнес", а также шесть пространств "Точка кипения" и центр "Роботокот".

Губернатор также рассказал об успешном развитии волонтерского движения, сообщил о результатах развития системы образования, об обновлении культурных объектов.

В рамках отчета было уделено особое внимание мерам по поддержки материнства и детства, принимаемым в рамках нацпроекта "Демография".

Одно из ключевых направлений работы в этой сфере должно стать развитие уже созданной в области системы поддержки семей с детьми. Глава региона напомнил, что она уже доказала свою эффективность, поспособствовав росту числа донских многодетных семей с 28 тысяч в 2015 году до 42 тысяч в 2019-м. Стоит отметить, что нацпроект "Демография" в Ростовской области самый финансово объемный. В 2019 году на него было направлено почти 5 млрд рублей. Поддержку получили 200 тысяч донских семей. В нынешнем году эта практика получила свое продолжение.

На этом же заседании была затронута тема пандемии. Губернатор обратился за помощью к гражданам, попросив их проголосовать по распределению бюджетных 500 млн рублей, эти деньги направят на борьбу с пандемией:

либо на приобретение машин скорой помощи,

либо на оснащение школ и детских садов системами для обеззараживания воздуха,

либо деньги пойдут на дезинфекцию города.

И это должны решить жители региона, считает Василий Голубев. Голосование пройдет 1 июля, одновременно с голосованием попоправкам в Конституцию.

В целом отчет Губернатора показал значительные успехи в реализации нацпроектов. Ростовская область развивается планомерно и позитивно. Это отметил и Глава государства Владимир Путин и поддержал кандидатуру Василия Голубева на должность Губернатора Ростовской области на очередной срок. Выборы главы региона пройдут 13 сентября .