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Синоптики: в этот четверг Москва пострадает от крупного града

Россия » Центр » Москва

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре, ливне и грозе в столичном регионе. Порывы ветра могут достигать 23-х метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 11 июня в Москве с 12 до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильный дождь, сильный ливень, град, местами крупный. При грозе усиление ветра 18-23 метров в секунду", — говорится в сообщении.

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