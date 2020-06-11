Свыше двух тысяч москвичей за сутки излечились от коронавируса

Больше полусотни жителей Москвы стали жертвами коронавируса. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Так, за последние 24 часа в столице жертвами COVID-19 стали 53 человека. У них также была диагностирована пневмония, у некоторых были сопутствующие хронические заболевания.

Выздороветь за этот же период смогли больше 2,2 тысячи москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что препарат "Авифавир" уже поступил в региональные больницы России. Он предназначен для лечения от коронавируса. Первые партии приехали в медицинские учреждения Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира".

Также накануне стало известно, что уровень смертности в Москве в мае вырос. В указанном месяце по разным причинам скончались 15,7 тысячи человек. Это на 5,2 тысячи выше среднего показателя по маю за последние годы. Только 3,8% приходится на коронавирус, который стал основной или побочной причиной летального исхода.