На официальном сайте мэра столицы России сообщается о том, что Московский зоопарк может открыться с 16 июня, однако внутренние помещения павильонов еще не будут работать.
"Московский зоопарк подготовился к приему гостей. В марте показ животных был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. После трехмесячного перерыва зоосад откроется для посетителей 16 июня… Пока останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк", — говорится в сообщении.
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