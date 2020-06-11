Специалист по взаимодействию со СМИ оперштаба ликвидации ЧС Павел Винаков из Норильска сообщил журналистам о том, что специалисты, которые занимаются устранением последствий ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3, не заражены коронавирусом.

"Александр Петрович (Чуприян, первый замглавы МЧС РФ) поблагодарил Минздрав края за организацию работы по взятию проб у всех лиц, задействованных в ликвидации ЧС.

Вчера результаты были изначально в устном порядке о том, что ни одна из проб не подтвердилась. Сегодня мы получили письменное заключение. Все спасатели живы-здоровы, продолжают выполнять задачи по ликвидации ЧС в круглосуточном режиме", — сказал он.