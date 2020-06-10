Столичные медики прибыли в Дагестан

Столичные медики прибыли в Дагестан и готовятся принять дела от своих коллег. Первая бригада врачей закончила работу в регионе и отправляется домой.



Новоприбывших врачей возглавляет главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Говоря об опасности вируса, он (Проценко - рем.ред.) напомнил, что пока не существует специфического лекарственного препарата, который мог бы его уничтожить, и его поиск продолжается. В этой связи, по словам врача, во многом проводимое лечение симптоматическое, лечат не причину, а последствия. Несмотря на тенденцию медленного стихания и ухода эпидемии, по словам Проценко, для врачей это, тем не менее, остаётся большим вызовом, потому что в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют очень высокий риск смерти", - сообщает пресс-служба правительства республики Дагестан.

Вместе с Проценко приехали инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог, а также специалисты, которые имеют опыт в перепрофилировании лечебных учреждений под коронавирусные стационары.

Новые бригады медиков из Москвы также прибудут в Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир и Псков. Всего в командировку отправлено четыре десятка специалистов.