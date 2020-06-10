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В ОП одобрили предварительное тестирование водителей на алкоголь

Россия

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий сообщил агентству РИА "Новости" о том, что Общественная палата РФ одобрила предварительное тестирование водителей на выявление алкоголя в организме.

"В целом предложенный новый порядок освидетельствования, а точнее предварительной проверки, нашел соответствующую поддержку, но с определенными замечаниями, которые, на наш взгляд, были бы полезны", — рассказал Винницкий.

Известно, что в качестве дополнения к проверке советуют фиксировать ситуацию на видеокамеру.

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