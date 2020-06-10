Крымский СК возбудил уголовное дело против органов опеки

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела из-за халатного отношения органов опеки.

Известно, что 31 мая шестилетняя девочка вместе со своим отцом отправились на рыбалку. После мероприятия пьяный отец отпустил дочь со своим приятелем, который собрался проводить ее до дома. Знакомый отца надругался над ребенком, а после утопил в канале.