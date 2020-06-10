Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова сообщила журналистам о возбуждении уголовного дела из-за халатного отношения органов опеки.
Известно, что 31 мая шестилетняя девочка вместе со своим отцом отправились на рыбалку. После мероприятия пьяный отец отпустил дочь со своим приятелем, который собрался проводить ее до дома. Знакомый отца надругался над ребенком, а после утопил в канале.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть без вести пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района (ч.2 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".