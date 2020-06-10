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Пермячка предстанет перед судом после призывов к нарушению самоизоляции

Россия » Поволжье » Пермь

На сайте Генпрокуратуры сообщается о жительнице Перми, которая пойдет под суд из-за призывов к нарушению режима самоизоляции.

"Прокурор Орджоникидзевского района Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что женщина создала сообщество в социальной сети, где выкладывала свои фотографии, которые делала на улицах города и прямым текстом призывала жителей к нарушению правил самоизоляции.

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