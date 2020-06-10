Региональное управление МЧС по ХМАО сообщило агентству РИА "Новости" о возгорании трех гектаров леса в городе Югорске.
"Горит лес в черте города. Загорание произошло от порубочного материала — недалеко строился новый микрорайон, и этот материал загорелся, огонь перекинулся на лес. Предварительная площадь — 3 гектара, идет ликвидация", — сказал собеседник агентства.
В ликвидации пожара участвует около сотни человек.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".