Председатель регионального парламента Александр Ищенко сообщил о том, что выборы губернатора Ростовской области пройдут тринадцатого сентября.

"В соответствии с федеральным законом…, днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекают полномочия губернатора. Таким образом, выборы губернатора области необходимо назначить на 13 сентября 2020 года", — сказал Косачев.