Школьница-парашютистка в Томской области застряла в ветвях дерева

ГУМЧС по Томской области сообщило о четырнадцатилетней девочке, которая застряла в ветвях дерева вместе с парашютом.

"В среду, 10 июня, в 11.32 (07.32 мск) дежурному Поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может", — привели в пресс-службе слова замначальника поисковой службы Владлена Кузьменчука.

По его словам, на спасение подростка ушел почти час, так как высота дерева была около тридцати метров.