ГУМЧС по Томской области сообщило о четырнадцатилетней девочке, которая застряла в ветвях дерева вместе с парашютом.
"В среду, 10 июня, в 11.32 (07.32 мск) дежурному Поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может", — привели в пресс-службе слова замначальника поисковой службы Владлена Кузьменчука.
По его словам, на спасение подростка ушел почти час, так как высота дерева была около тридцати метров.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".