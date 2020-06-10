Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила о том, что известный журналист Александр Пичугин будет осужден за ложную информацию о коронавирусе.
"В результате умышленных противоправных действий обвиняемого заведомо ложная информация стала доступной неограниченному кругу лиц из числа пользователей сети "Интернет" и просмотрена не менее 717 лицами Telegram-канала.
Уголовное дело поступило в Богородский городской суд", — говорится в сообщении суда.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".