Мэр города Москвы Сергей Собянин напомнил жителям о необходимости беречь себя для избежания заражения коронавирусом.

"И, конечно, у нас сохраняется большая просьба к горожанам: беречь себя и не подвергать неоправданному риску. Это важно, важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути раскрытия тех или иных ограничений и возвращения к нормальной жизни в городе", — заявил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.