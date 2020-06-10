Оперштаб: в Москве все меньше новых заболевших

Еще 1195 человек заболели коронавирусом в Москве. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Специалисты отмечают, что это самый низкий показатель суточного прироста с 12 апреля. Большинство новых случаев коронавируса зарегистрировано среди москвичей младше 65 лет:

🔹 40,6% — от 18 до 45 лет.

🔹 32,8% — от 46 до 65 лет.

🔹 11,4% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,6% — старше 80 лет.

🔹 8,6% — дети.

За сутки в столице скончались 56 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. А вот выздороветь смогли 3796 человек.

"Ситуация в нашем городе продолжает налаживаться. Уже более половины всех пациентов с коронавирусом успешно вылечены", — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С начала эпидемии в Москве выявлено 199 785 случаев коронавируса. Из них 113 533 полностью победили болезнь.

Всего за минувшие сутки в России зафиксировано 8 404 новых инфицированных. 216 человек скончались, 10386 пациентов поправились.

За время эпидемии в России зарегистрировано 493 657 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами "короны" стали 6 358 россиян.