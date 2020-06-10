Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что решения по возможности проведения массовых мероприятий в Москве будут приниматься не ранее июля.

"Тем не менее у нас еще остаются ограничения — ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", — сообщил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.