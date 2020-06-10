Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что снятие ограничений по коронавирусу должно проходить очень мягко. Между каждым этапом рекомендуется делать промежуток в 14 дней.

"Я хочу обратить внимание, что ни один из субъектов даже по достижении цифр не переходит с этапа на этап в течение недели, обязательно для этого должно пройти не меньше 14 дней. Должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае — и субъекты это очень хорошо понимают — происходит переход этапа с одного на другой", — сказала Попова на заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.