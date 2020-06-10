Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству РИА "Новости" о том, что ближе в выходным в Москве станет малооблачно, а температура воздуха ночью может опускаться до десяти градусов тепла.
"В ночь на субботу возможны локальные дожди и ночью уже плюс 10-15. Днем к нам придет Скандинавский антициклон, поэтому распогодится, осадки прекратятся, выглянет солнце. Суббота будет прохладной, в Москве не больше 19-21, по области 17-22", — сообщил Тишковец.
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