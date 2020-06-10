Синоптики рассказали о погоде в Москве на этих выходных

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству РИА "Новости" о том, что ближе в выходным в Москве станет малооблачно, а температура воздуха ночью может опускаться до десяти градусов тепла.