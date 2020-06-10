Синоптики ожидают самый жаркий день в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в этот четверг, 11 июня, в Москве температура воздуха может подняться до 32 градусов тепла.