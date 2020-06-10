Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству РИА "Новости" о том, что в этот четверг, 11 июня, в Москве температура воздуха может подняться до 32 градусов тепла.
"В четверг в Москве будет еще жарче, причем с претензией на рекорд. Характер погоды не изменится — переменная облачность, во второй половине дня где-то локально соберутся грозовые облака, но закроет всего где-то 10-15% всего небосвода. Общий фон останется жарким. Предстоящей ночью не прохладнее 15-20 градусов, а днем в Москве до плюс 30-32", — сообщил Тишковец.
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