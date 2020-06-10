Парад без зрителей пройдет в Новосибирске

Центр Новосибирска перекроют 24 июня. Это планируют сделать, чтобы горожане не смогли посмотреть парад Победы.

Торжественное мероприятие в этом году пройдет без зрителей. На трибунах ожидается 28 человек — представители власти и военные, расчеты которых будут участвовать в параде.

"В параде Победы будет принимать участие более 2 тысяч военнослужащих министерства обороны и других силовых структур. Проводятся тренировки на военном аэродроме "Толмачево" три раза в неделю. Кроме того, на 20 июня запланирована генеральная репетиция", — рассказал заместитель командующего 41-й общевойсковой армией полковник Владимир Перепелица.

Для соблюдения правил безопасности, перед каждой репетицией у участников измеряют температуру, выдают маски и перчатки. В параде поучаствуют две коробки юнармейцев, родители которых дали на это согласие.

Ранее сообщалось, что репетиция парада Победы прошла в Волгограде. В Южном военном округе России пройдет сразу 10 парадов. Их организуют в Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Симферополе, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Каспийске, Новочеркасске, Ставрополе.