Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться

Коронавирус унес жизни 56 человек. Данные за минувшие сутки по Москве сообщает оперативный штаб.

Врачи отмечают, что у всех скончавшихся был положительный тест на COVID-19, пневмония. У некоторых медики диагностировали ряд сопутствующих хронических заболеваний.

За этот же период от болезни излечились 3796 москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113 533 человек", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жители столицы, которые успешно победили коронавирус, могут помочь в его лечении другим пациентам. Для этого необходимо сдать плазму крови. Консультации по этому вопросу проходят на горячей линии 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00.

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