Назван возраст москвичей, которые заразились коронавирусом

Прирост новых коронавирусных больных в Москве значительно сократился. За сутки в столице выявлено 1572 новых случая.

Накануне оперативный штаб сообщал о 2001 новом заражении. В общероссийской статистике Москва занимает лишь 18%.

По данным врачей, больше 85% новых больных — младше 65 лет:

🔹 42,2% — от 18 до 45 лет.

🔹 35,5% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,8% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,0% — старше 80 лет.

🔹 7,5% — дети.

За сутки в столице от коронавируса скончались 59 человек. Полностью победить болезнь смогли 5390 москвичей.

Общее число инфицированных в Москве с начала эпидемии составляет 198 590 случаев.

В России за сутки зарегистрировано 8595 новых зараженных. Скончался 171 человек. С начала эпидемии в стране выявлено 485 253 случая.

С сегодняшнего дня Москва возвращается к привычной жизни. Жители столицы смогут посетить парикмахерские и салоны красоты, отвести домашних питомцев в ветеринарную клинику, почтить память родственников и близких на кладбищах.

Всего запланировано три этапа выхода из режима ограничений. Второй вступит в силу 16 июня, третий — 23 июня.