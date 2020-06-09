Число новых заражений в Москве значительно сократилось

Жители 83 регионов России за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб.

По статистике, лишь у 38% новых коронавирусных больных были клинические проявления болезни. Большинство инфицированных по-прежнему в Москве, однако на столицу пришлось всего 18% от общего числа новых заражений.

Так, в Москве зарегистрировано 1572 новых зараженных. В Подмосковье их 739, в Санкт-Петербурге — 318.

Среди регионов наибольшее число заражений в Нижегородской области, где за сутки заболели 292 человека. В Свердловской области 242 новых случая, в Воронежской области — 220.

В шести регионах России врачи выявили меньше десятка инфицированных. В Калмыкии выявлен один новый случай, в Еврейской АО — три, в Чукотском АО — четыре. В Курганской области и Крыму — по восемь случаев, в Магаданской области — девять.

Всего за сутки в России зафиксировано 8595 новых коронавирусных больных. Скончался 171 пациент, выздоровели 11 709 россиян.

Общее число инфицированных с начала эпидемии в России составляет 485 253 случая.