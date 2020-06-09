Число новых заражений в России превысило 8,5 тысячи человек

Число жертв коронавируса в России выросло. За сутки от опасной болезни в стране скончались 171 пациент.

Накануне оперативный штаб сообщал о 112 новых жертвах. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6 142 человек.

Врачи выявили 8 595 новых инфицированных. Днем ранее прирост составлял 8985 человек.

Победить болезнь смогли уже 242 397 россиян. Из них за минувшие сутки — 11 709 коронавирусных больных.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 485 253 случая заболевания COVID-19.

Врачи провели уже больше 13,2 миллиона тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки их было сделано 238 тысяч. Под наблюдением медиков, по данным Роспотребнадзора, остаются 320 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что России советуют готовиться ко второй волне коронавируса. Рекомендацию озвучили во Всемирной организации здравоохранения. По мнению представителя ВОЗ в России Мелиты Вучнович, рост числа новых инфицированных могут вызвать послабления режима ограничений. Врачам советуют вести профилактическую работу по коронавирусу в прежнем объеме.