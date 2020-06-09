Жизни 59 москвичей унес за сутки коронавирус

Жертвами коронавируса стали 59 москвичей. Данные за прошедшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что во всех случаях с летальным исходом у жителей столицы была также диагностирована пневмония. У некоторых также был ряд хронических заболеваний.

Выздороветь за указанный период смогли больше пяти тысяч человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек", — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что с 9 июня в Москве снимут первую часть ограничений. Начнут работать парикмахерские и салоны красоты, каршеринг, ветклиники, общественные организации. Второй этап запланирован на 16 июня. Откроются музеи, зоопарки, библиотеки, прокатные фирмы, летние веранды кафе и ресторанов. Заключительный этап запланирован на 23 июня, когда работу восстановят фитнесс-клубы, бассейны, спортивные залы, кафе и рестораны, детские сады.