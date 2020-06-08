Жители Москвы с 9 июня смогут беспрепятственно выходить из дома, поскольку режим самоизоляции, система пропусков и график прогулок будут отменены.
Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
"Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды", — рассказал глава московской ОП.
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