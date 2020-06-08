Самоизоляцию, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

Жители Москвы с 9 июня смогут беспрепятственно выходить из дома, поскольку режим самоизоляции, система пропусков и график прогулок будут отменены.

Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.