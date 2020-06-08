С 9 июня в Свердловской области приступят к первому этапу снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом нового типа.
Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на собственный источник в правительстве региона. Инсайдер утверждает, что губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 8 июня, подпишет указ о возобновление работы предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. во всех крупных городах, включая Екатеринбург.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.